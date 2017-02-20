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Йосихито Нисиока - Киммер Коппеянс

ATP Делрэй-Бич - 20 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Йосихито Нисиока – Киммер Коппеянс на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:30 20 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Йосихито Нисиока и Киммер Коппеянс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.