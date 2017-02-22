22.02.17
С. ДжонсонСтив Джонсон
Не ранее
22:30
Й. НисиокаЙосихито Нисиока
ATP Делрэй-Бич • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Стив Джонсон - Йосихито Нисиока
ATP Делрэй-Бич - 22 февраля 2017

Это Теннис, и это Делрэй-Бич! Следите за матчем Стив Джонсон – Йосихито Нисиока на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 22 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Стив Джонсон и Йосихито Нисиока, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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