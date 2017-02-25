Хуан Мартин дель Потро сыграет с Милошем Раоничем в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

В четвертьфинале Дель Потро обыграл прошлогоднего победителя турнира американца Сэма Куэрри – 7:5, 7:5. За 1 час 34 минуты встречи аргентинец выполнил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, 2 раза сделал брейк и не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале соперником Хуана Мартина станет Милош Раонич, который в трех сетах одолел британца Кайла Эдманда – 4:6, 6:3, 6:4.

В другом полуфинале сойдутся американцы Джек Сок и Дональд Янг.

Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич – 506 тысяч евро.

Сетка турнира в Делрэй-Бич

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