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Хуан Мартин дель Потро сыграет с Милошем Раоничем в полуфинале турнира в Делрэй-Бич

Дель Потро сыграет с Раоничем в полуфинале
Eurosport

18 мин. назад

Аргентинец и канадец проведут третью очную встречу.

В четвертьфинале Дель Потро обыграл прошлогоднего победителя турнира американца Сэма Куэрри – 7:5, 7:5. За 1 час 34 минуты встречи аргентинец выполнил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, 2 раза сделал брейк и не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале соперником Хуана Мартина станет Милош Раонич, который в трех сетах одолел британца Кайла Эдманда – 4:6, 6:3, 6:4.

  • В другом полуфинале сойдутся американцы Джек Сок и Дональд Янг.
  • Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич – 506 тысяч евро.

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