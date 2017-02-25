Пассивная игра Бернарда Томича в матче против Стива Дарсиса, за которую он может получить бан

В матче стартового круга турнира в Делрэй-Бич Томич проиграл Дарсису в трех сетах, взяв первую партию. На исход встречи повлияли наплевательские действия австралийца, который в некоторых эпизодах откровенно ленился, мазал по корту и не бежал за мячом.

Второй и третий сеты Томич легко проиграл – 1:6, 4:6.

В 2016 году соотечественник Томича Ник Кирьос был дисквалифицирован на 8 недель за умышленный отказ от борьбы в матче турнира в Шанхае против Миши Зверева.

Томич занимает 31-е место в рейтинге ATP.

На счету австралийца три титула в одиночном разряде.

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