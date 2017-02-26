AFP

Милош Раонич обыграл Хуана Мартина дель Потро и вышел в финал

Раонич обыграл Дель Потро и вышел в финал
Eurosport

28 мин. назад

Канадец расправился с соперником в двух сетах – 6:3, 7:6(6).

Матч продолжался 1 час 49 минут. Раонич выполнил 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Дель Потро 4 подачи навылет, ни одной двойной и 1 брейк.

По победам в очных встречах вперед вырвался Раонич – 2:1.

  • В финале Милош Раонич сыграет с американцем Джеком Соком, одолевшим соотечественника Дональда Янга – 6:4, 7:6(2).
  • Призовой фонд турнира в Делрэй-Бич – 506 тысяч евро.

Сетка турнира в Делрэй-Бич

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