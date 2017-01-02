02.01.17
Завершено
5
0
В. ПоспишилВашек Поспишил
Не ранее
17:30
7
6
Ф. ВердаскоФернандо Вердаско
АТР Доха • Первый круг
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Вашек Поспишил - Фернандо Вердаско
АТР Доха - 2 января 2017

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Вашек Поспишил – Фернандо Вердаско на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 2 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Вашек Поспишил и Фернандо Вердаско, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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