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Фернандо Вердаско - Новак Джокович

АТР Доха - 6 января 2017

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 6 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Фернандо Вердаско и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.