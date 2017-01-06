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Фернандо Вердаско - Новак Джокович
АТР Доха - 6 января 2017
Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Фернандо Вердаско – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 6 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Фернандо Вердаско и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Очень грубая ошибка Новака с бекхэнда по линии. Когда-то это был его коронный удар. 0:15.
4:4 во втором сете. Новак вышел к сетке и побил в трос!
Супер, Нандо! Вышию соперника с корта косым бекхэндом, а потом четко пробил в пустой угол.
Испанец не сдается, продолжает накручивать мяч по бекхэнд Новаку и повел – 15:0.
4:3 повел серб, у Фернандо микро-истерика. Он начинает винить ветер, неправильную натяжку струн и даже бантик на кроссовках. Все как обычно.
Браво, Нандо! Растащил серба по углам и красиво ответил с бекхэнда по линии. 0:15 на подаче серба.
Успокоился Вердаско, сравнял счет (3:3) и Новак будет подавать новыми мячами. Небольшой каламбурчик.
БАЦ! Джокович с бекхэнда пробил по линии и попал. 30:30 на подаче Вердаско.
Испанец пытается прийти в себя, даже взял туалетный перерыв. 15:0 на его подаче пока.
Джокович показывает проектную мощность! Расходился не на шутку серб, взяв свою подачу под ноль! 3:2.
Есть! Новак делает обратный брейк! Очень остро сыграл с бекхэнда серб. а затем вышел к сетке и четко ее закрыл. 2:2.
А вот и они – нервы! Нандо ошибся по длине и Новак заработал двойной брейк-поинт.
15:15 на подаче испанца и пока он очень бодро держится. Но Новак знает, что когда-то он начнет нервничать.
Камон! Новак включился и защитил подачу, выцыганив у соперника две подряд ошибки по длине. 1:2.
Кажется, приходит Новак в себя. Пошла подача и отлично с бекхэнда пробил действующий чемпион Катара. 30:15.
Продолжает доминировать испанец. Нвак очень плохо двигается, ужасно подходит к мячу и вот уже 2:0 во втором сете.
БРЕЕЕЕЕЕЙК! Новак может так и домой отправиться – еще одна ошибка Новака по длине, и испанец вышел вперед во второй партии.
ЕСТЬ! Фернандо загнал соперника далеко за заднюю линию и исполнил шикарный обратный кросс. И это брейк-поинт.
30:30 на подаче Джоковича и пока не видно, за счет чего он готовится прибавить. Очень много серб допускает ошибок по длине.
Продолжаем! Сумеет ли Новак вернуться в игру?Пока что он слишком часто ошибается.
Вамос! Фернандо прервал серию из 16 подряд выигранных сетов Новака на турнире в Дохе.
Браво, Вердаско! Новак не подготовил выход к сетке и соперник легко его обвел. Третий сетбол для Нандо.
Как же так, Вердаско?! Еще один срыв в простой ситуации и вот уже больше у Новака.
Один сетбол Джокович отыграл, надавив на соперника с бекхэнда, а потом Фернандо сорвал удар. Ровно!
Подача выручила испанца – Новак трижды не справился на приеме, и это двойной сетбол для Вердаско.
Ай-яй-яй, Нандо! Растащил Новака по корту и не попал в пустой угол! 0:15.
ОГО! Еще одна ошибка Новака с бекхэнда и он отдал второй гейм подряд на своей подаче под ноль. Как это понимать? 5:4 и Нандо подает на сет.
Ничего себе! Новак дал двойную и подарил сопернику тройной брейк-поинт!
Новак не ожидал, что испанец так рьяно набросится на его первый мяч, не успел выйти из подачи и вот уже 0:30 на подаче серба.
Ветер продолжает вносить коррективы – мяч виляет, от чего соперники часто спотыкаются. Тем временем Нандо сравнял счет – 4:4.
Какой кураж поймал Вердаско! Пошла подача у Фернандо, который придает мячу бешеное вращение. 40:15.
«Вамос!» – кричит Вердаско. Под ноль забрал он подачу фаворита, который неожиданно засорил ошибками. 4:3 и испанец будет подавать.
Тройной брейк-поинт у Вердаско! Новак засуетился и ошибся с бекхэнда по длине!
Ух! Брейк раззадорил Нандо, тот задвигался быстрее, стал отпускать руку и вот уже 0:30 на подаче серба.
Есть брейк! Новак в обмене ударами с задней линии был активнее, пробивал плотнее и забрал подачу. 4:2.
А вот и двойной брейк-поинт! Новак продолжает качать соперника по углам и Фернандо ошибается.
Какие две грубые ошибки на подаче испанца! Сначала промазал из простой ситуции с хавкорта, а потом уже не в первый раз забыл закрыть ракетку. 0:30.
Под ноль взял подачу Джокович. Теперь уже испанец гонял соперника укороченными, но тот все доставал.
Есть! Новак неплохо укоротил, но Вердаско достал, побрил линию и сравнял счет – 2:2.
Это космос какой-то!!! Серб заработал брейк-поинт, а испанец его отыграл в многоходовом обмене плотными ударами. Мяч летал быстрее пули! Ровно.
Испанец не использовал две классные возможности закрыть гейм, но дважды ошибся по длине. Ровно!
У Вердаско прорезалась подача – 40:15!
15:15 на подаче Вердаско. Сначала испанец не закрыл ракетку и ошибся по длине, а затем Новак плохо подошел к мячу и долбанул с бекхэнда в сетку.
Новак первым эйсом в матче забрал третий гейм. Пока что идет равная игра на сумасшедших скоростях.
Как же мощно крутит мяч Вердаско с форхэнда! Вращение такое сильное, что у Новака часто случаются срывы. 30:15 на подаче серба.
Сильнейший ветрюган гуляет в Дохе – мяч виляет, добавляя соперникам головной боли. Пока справляются. 1:1 по геймам после еще одной классной подачи Вердаско.
Какой чумовой розыгрыш затеяли парни! После долгого обмена плотными ударами с задней линии испанец укоротил, Новак догнал и боднул мяч в мертвую зону. 30:30.
Супер, Фернандо! Обратным кроссом, не хуже, чем у Надаля, разложил испанец мяч и соперника по углам! 15:0!
Две грубые ошибки Нандо на приеме и первый сет уплыл к сербу. 1:0.
Испанец заработал брейк-поинт отличным выходом к сетке и тут же Новак отыграл его блестящим выстрелом с форхэнда. Ровно!
А вот уже и поблемы на подаче Новака. Серб в простейшей ситуации пробил с форхэнда по диагонали, отправив мяч в коридор. 15:30.
Ух, какой классный и продолжительный розыгрыш! Фернандо перетерпел соперника. 15:15.
Серб удачно попал в живот Вердаско, тот выбросил мяч в хавкорт, а Новак набрал первое очко.
Поехали! Новак на подаче.
Новак вчера в двух сетах расправился с 38-летним Штепанеком, но ветеран порой выглядел божественно.
Счет в личных встречах испанца и серба 8:4 в пользу Новака. Фаворит очевиден, но Джокович сейчас не в лучшей форме.
Всем привет! Новак Джокович уверенно идет к защите прошлогоднего титула в Дохе. Серию серба из 16 подряд выигранных сетов в Катаре попробует прервать испанец Фернандо Вердаско. Меня зовут Руслан Хрипун и мы скоро начинаем.