Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Энди Маррей - Новак Джокович
АТР Доха - 7 января 2017
Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Энди Маррей – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 7 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Энди Маррей и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Всем спасибо за внимание. Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!
Финиш! Новак пробил четко в линию и выиграл матч, по ходу которого его соперник отыграл три матчбола, но нет.
Еще один матчбол у Джоковича, пятый! Серб был сильнее в обмене ударами с бекхэнда.
Лихо! Шикарную перестрелку затеяли парни с задней линии и показалось, что Энди психанул и двинул мяч в сетку. 30:30.
Ох, 0:30 на подаче серба после ошибки с бекхэнда!
Неудачно начал подавать Новак. Загнал Маррея за заднюю линию, и не попал смэш! 0:15.
5:4 стал счет и Джоковичу будет снова подавать на матч. Кстати, перед сменой сторон Новак сделал какое-то интересное движение ногой – положил ее на сетку, подержал три секунды и пошел отдыхать. Новый ритуал?
НОВАААААК! Серб укоротил, Маррей выскочил к сетке и пробил прямо в Джоковича. Тот подставил ракетку и не попал в пустой корт. 40:0 для Маррея.
30:0 ведет Маррей на своей подаче. Новак надеется на следующий гейм?
5:3 повел Джокович и будет принимать на матч. Сегодня такое уже было.
Уф, а теперь Новак дал двойную. Усталость, невнимательность?
30:0 и очень похоже на сценарий второго сета. 9 последних розыгрышей выиграл Новак.
Новак изобразил шикарную косую первую подачу. 15:0.
Ничего себе! Новак у сетки со всей силы влупил под заднюю лини, Маррей каким-то образом отбил и чуть не попал. Чуть не считается и Джокович под ноль отобрал у британца подачу.
Маррей загрустил от того, что не реализовал брейк-пойнт и вот уже 0:15 на его подаче после слишком мягкой игры с бекхэнда.
КОСМОС!!!!!! Новак трижды (!) попадал в линию ударом с форхэнда по диагонали и сравнял счет. 3:3!
Нетушки! Серб отыграл брейк-пойинт, лихо всадив мяч в корт со смэша, а потом и подача прошла классная. Больше у Новака.
Бац! Новак плохо двигается и вот уже у Маррея первый брейк-пойнт в третьем сете!
Новак возвращается. 30:30! При этом серб прихрамывает и всем видом дает понять, что с ним не все в порядке.
Браво, Новак! Изящно укоротил, Маррей добежал, а потом получил свечку за спину. 15:30.
Ох, Новак. Не самая лучшая затея начинать гейм с двойной ошибки. 0:15.
Шестым эйсом в матче Энди выиграл третий гейм. Он свежее выглядит в решающей партии.
Пока соперники очень уверенно берут подачи в третьем сете и, вполне вероятно, будет тай-брейк. 30:0 ведет Маррей.
Ух, а теперь роскошный укороченный от Новака! Маррей продолжает сыпать факами. 2:2 в решающей партии.
Чумовой розыгрыш с обмене ударами с задней линии завершился в пользу Джоковича. 30:15.
Новак чуть ли не в каждом втором розыгрыше бежит к сетке и очень часто ошибается. 15:15 на его подаче.
Свидетельство того, что парни прилично подустали – то, что они берут свои подачи почти под ноль. Энди повел 2:1.
Под ноль взял гейм Новак. Маррей забрасывал в последнем розыгрыше мяч сербу за уши чуточку не попал.
Третий час парни на корте, а скорости только возрастают. Самый главный вопрос: «Вернется ли в игру Новак?»
Браво, Энди! Сначала бомбанул эйс, а затем отлично сыграл у сетки и выцарапал гейм. 1:0 на старте второй партии.
Ровно! Новак заиграл агрессивнее, укатал соперника под заднюю линию и попросил поддержку у зрителей.
На каждую двойную у Маррея припасен эйс! Пятый в этом матче счет стал 30:30!
Ох! Маррей начал подавать на старте решающей партии с двойной. Плохо.
Камон! Энди сделал брейк, взял четвертый гейм подряд. Будет третий сет.
На кураже заиграл Маррей! Новак попер на сетку и подарил сопернику двойной брейк-пойнт. Что за матч!
15:15 на подаче Джоковича. У Новака уже не так много бензина, поэтому он все чаще исполняет диагонали, а Энди ко всем мячам добегает.
Есть, взял свою подачу Маррей и обеспечил себе тай-брейк. 6:5.
В Маррея будто дьявол вселился. Чем продолжительнее розыгрыш, тем выше шансы на то, что розыгрыш выиграет Энди. 30:30 на подаче британца.
Что-то невообразимое происходит на корте! Новак укоротил, Энди добежал и с двух попыток закрыл сетку. 15:0.
Что-то невообразимое творят парни! Маррей долбанул смэш, но в угол, где стоял серб. Повезло британцу, что Новак пробил в сетку. Есть брейк! 5:5!
Третий матчбол упустил Новак! Третий на своей подаче. Сорвал удар с бекхэнда серб.
У Новака был еще один матчбол и снова Энди рискнул и удача ему улыбнулась. Четкий удар точно в заднюю линию стал откровением для Джоковича.
Новак добрался до матчбола, но Энди его отыграл. Серб рискнул пробить по линии чуток послал мяч в коридор. Снова ровно!
Эх, Энди... Очень пассивно играл шотландец и серб сделал счет ровно.
ВАААААААУ! Еще один потрясающий удар с бекхэнда Энди и он добрался до брейк-пойнта!
Как остро с бекхэнда вмазал Маррей и вернулся в игру! 30:30!
30:0 вел Новак и допустил двойную ошибку. Оно ему надо?
Энди выиграл гейм на подаче. 5:4 и шотландцу нужно брейковать.
Маррей на своей подаче пока убедителен. Ведет 30:0, но ему еще нужно будет взять чужую подачу.
Еще одна ошибка Маррея по длине и Новак уже улыбается. 40:30.
Энди, ну нельзя же так мягко и коротко играть! Новак сразу такие мячи убивает. 15:30 на подаче серба.
Новак грубо ошибся при исполнении смэша, ударив слишком слабо. Энди перехватил инициативу и пробил в пустой корт. 0:15.
Как же так, Маррей?! Еще одна двойная ошибка и Джокович повел с брейком во второй партии.
Один брейк-пойнт Энди отыграл с помощью мощнейшей подачи.
А вот и двойной брейк-поинт у Джоковича. Энди двинул мяч на 5 сантиметров за заднюю линию.
Бац, двойная ошибка Маррея и счет стал 15:30. Опасно.
Ох, так неудачно упал Новак! Подвернул голеностоп Джокович, а потом еще и голоой ударился. Шотландец даже сходил проверить, все ли с споперником в порядке. Кажется, живой.
8 минут длился гейм на подаче Джоковича и серб все-таки его забрал. Обычно после такого он отбирает чужую подачу. 3:3.
Ай, какие молодцы оба! Новак классно растащил соперника по корту, Маррей в последний момент успел и тут за него сыграл трос. Ровно!
Снова ровно! У Новака не получилась диагналь с форхэнда. Шанс для Маррея.
Новак при отыгрыше брейк-поинта побрил лини и сделал счет ровно. Маррей сыплет факами.
Маррей заиграл агрессивнее, пошел в атаку, затолкал Новака в оборону и заработал брейк-поинт!
Как же так, Энди? Серб ломанулся к сетке, шотландец его обводил и не попал в поле. 30:30.
Новак торопится и мажет, не прошел очередной перевод по линии. И сразу опасно. 15:30.
Супер, Энди! Выиграл шотландец розыгрыш и 24-х ударов, лихо накрутив мяч с бекхэнда под заднюю линию. 0:15.
Еще один эйс от Маррея и он снова вырвался вперед во второй партии. 3:2.
Браво, Маррей! Энди сгонял к сетке, куда он выбирается по большим праздникам. Получилось неожиданно и оень эфективно. 40:15.
15:15 на подаче Маррея.
Маррей поддаливает сопернику под бекхэнд и Новак ошибается. 15:0 на подаче шотландца.
Новак зверствует на своей подаче. Сегодня он почти не ошибается на ней и вот уже четвертый гейм в этом матче серб взял под ноль. 2:2 во второй партии.
Какая ужасная ошибка Новака при исполнении смэша! Энди взял свою подачу под ноль и ведет во втором сете 2:1.
Маррей четко играет на своей подаче. Разнообразно подает и ведет 40:0.
1:1 во втором сете. Новак забрал гейм с помощью четкого смэша.
Новак исполнил подачу навылет. Маррей не поверил и проверил. Правы оказались судьи. 40:30 в пользу Джоковича.
Какую скорость придавали парни мячу! Каждый играл острее, чем в предыдущем розыгрыше и очков взял Маррей. 30:15 на подаче серба.
Третий эйс в матче принес Маррею первый гейм во втором сете. 1:0.
Маррей подает и пока выглядит уверенно. Энди с бекхэнда побрил линию, а Новак улыбнулся, что мяч плохо отскочил от площадки. 40:15.
Третий гейм подряд выиграл Ноле под ноль и повел 1:0 по сетам.
Шестой мяч подряд проиграл Маррей, Ноле ведет 30:0 и близок к тому, чтобы взять первый сет.
ЕЕСТЬ! Новак делает брейк! 40:15 вел Маррей и отдал гейм. Шотландец сорвал удар и Новак будет подавать на сет.
Третья ошибка подряд у Маррея и вот уже у Новака брейк-поинт.
Ровно! Новак нажал на бекхэнд Маррея и шотландец забыл закрыть ракетку, пустив мяч за заднюю линию.
Еще один космический розыгрыш! Новак регулярно переходит в контратаку и если Энди выбрасывает мяч в хавкорт, то серб его уничтожает. 40:30 ведет Маррей.
Если так и дальше подет, то парни докарабкаются до тай-брейка. Маррей шикарно подает – 30:0.
На своей подаче Новак бесподобен, выиграв второй подряд гейм под ноль. Пока что он ведет игру. 4:3.
Один розыгрыш краше другого! Новак загнал соперника далеко за заднюю линию, а потом погасил мяч смэшем. 30:0 на подаче серба.
Еще одна ошибка Нвоака с бекхэнда и счет стал равным. 3:3.
Волшебный укороченный от Маррея в розыгрыше, состоявшем из 25 ударов! Новак так расстроился и запустил мяч в боллбоя. Больше у Маррея.
Бекхэнд у Новака барахлит не по-детски. Счет по невынужденным ошибкам с бекхэнда 7:0 в пользу серба.
БААААААХ! Маррей двинул эйс! 40:30 в пользу шотландца.
Супер, Новак! Классно укоротил серб, шотландец добежал, а потом нарвался на свечку, упавшую под заднюю линию. 30:30.
Маррей на подаче, пока 15:15.
Парни сегодня играют между собой уже 19-й финал. 19-й, Карл!
Под ноль взял подачу Джокович. Счет 3:2 и после каждого пеехода к Ноле подбегает врач и бинтует травмированный палец.
Новак изумительно укоротил! Серб в огне, а Маррей начинает материться. Такое с ним всегда.
Новак потрясающе сыграл, ошарашив соперника мощным противоходом. 30:0 на его подаче.
После двойной Маррей сразу отвесил эйс и сравнял счет. 2:2!
Упс... Первая двойная в исполнении Маррея в матче. 40:15 на его подаче.
Какая классная подача прошла у Маррея! 221 км/ч. Это уровень Раонича.
Опа. что за алкаш какой-то раскричался на трибунах? К нему подобрались полисмены и уводят с корта.
Джокович забрал второй гейм, вымучив у соперника ошибку с бекхэнда. Не самая благоприятная для Маррея тенденция, он начал нервничать.
Вау! Новак потрясающе укоротил, да так, что Маррей стоял и хлопал глазами. Больше у серба.
Подача выручила Новака! Серб подал по линии и шотландец ковырнул мяч в сетку. Ровно!
Первый брейк-пинт в матче! Энди укоротил, а Новак даже не стал бежать.
ОГО! У Новака ладнь в крови! Где это он успел, не понятно. Вышел врач на корт и заклеил Новаку палец.
Новак почти в каждом розыгрыше на своей подаче несется к сетке и это приносит ему успех. 30:0.
СУПЕР! Энди бросил классную свечку, Новак дотянулся лишь ободом и счет сравнялся. 1:1.
Маррей лучший в туре на второй подаче. Так классно накручивает мяч, что у Новака сбиваются все настройки. 40:30.
30:30! На приеме во втором квадрате у серба плохо работает бекхэнд.
Розыгрыш в 22 удара остался за Новаком, который в начале матча острее, загнал соперника далеко за заднюю лини. 15:30 на подаче Энди.
Энди повел на своей подаче, 15:0. Шотландец глушит мяч под бекхэнд сопернику.
Первый эйс от Джоковича! Судья крикнул аут, серб не поверил, взял видеоповтор и оказался прав. Первый гейм за Джокой. 1:0.
У Новака было больше и Энди перетерпел соперника в игре на задней линии. Серб ужасно подходит к мячу и это у него постоянно на этом турнире.
У Новака на каждый активно выигранный мяч приходится невынужденная ошибка в следующем розыгрыше.
40:30 в пользу Новака, который красиво пробил с бекхэнда по линии и Энди выкинул мяч в сетку.
30:15 ведет Джокович, снова удачно закрыв сетку.
Новак взял первый розыгрыш, выцыганив невынужденую ошибку у соперника. 15:0.
Поехали!
Джокович будет подавать первым. Внимание!
Пока что по личным встречам убедительно ведет Джокович, на счету которого 24 победы над британцем. Эндий выиграл 11 битв.
В конце прошлого года Маррей неожиданно отнял у серба звание первой ракетки, а потом еще и победил его финале Итогового турнира. Сумеет ли Новак взять реванш?
Всем привет! Начало года, а любители тенниса сразу получили матч лучших – в финале турнира в Дохе встретятся первая и вторая ракетким мира. Джокович в кои-то веки не фаворит.