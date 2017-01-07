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Энди Маррей - Новак Джокович

АТР Доха - 7 января 2017

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Энди Маррей – Новак Джокович на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 7 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Энди Маррей и Новак Джокович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.