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Mubarak Shannan Zayid - Карен Хачанов
АТР Доха - 3 января 2017
Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Mubarak Shannan Zayid – Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 3 января 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Mubarak Shannan Zayid и Карен Хачанов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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