AFP

Новак Джокович ушел с 0:4 в первом сете и победил Штруффа в стартовом матче года

Джокович ушел с 0:4 в первом сете и победил Штруффа в стартовом матче года
Eurosport

11 ч. назад

В матче первого круга турнира ATP в Дохе серб переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа – 7:6 (1), 6:3.

Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф – 7:6 (1), 6:3

Немецкий теннисист выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку.

Джокович в первой партии ушел со счета 0:4 и победил на тай-брейке. Всего за матч серб реализовал четыре из девяти брейк-поинтов и выполнял первую подачу с процентом 71%.

Во втором круге Новак сыграет с победителем пары Орасио Себальос – Флориан Майер.

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