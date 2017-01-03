AFP
Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Дохе
Британец в двух сетах разобрался с французом Жереми Шарди – 6:0, 7:6(2).
Энди Маррей – Жереми Шарди – 6:0, 7:6(2)
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Маррей отметился 6 эйсами, 1 двойной ошибкой, и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Шарди выполнил 3 подачи навылет, допустил 7 двойных и 1 раз взял подачу соперника.
Во втором круге Маррей сразится с австрийцем Геральдом Мельцером.
- Энди Маррей возглавляет рейтинг ATP.
- Призовой фонд турнира в Дохе составляет 1 млн 237 тыс долларов.
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