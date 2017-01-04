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Новак Джокович обыграл Орасио Себальоса и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Джокович обыграл Себальоса и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Eurosport

5 ч. назад

Серб разобрался с соперником в двух сетах – 6:3, 6:4.

Новак Джокович – Орасио Себальос – 6:3, 6:4

Матч продолжался 1 час 13 минут. Джокович выполнил 4 эйса, допустил 1 двойную, и реализовал 2 брейк-пойнта. Себальос ответил 4 подачами навылет, дважды ошибся на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

После матча произошел веселый и одновременно трогательный момент: Себальос попросил Джоковича сделать селфи, чем похвастался в твиттере.

  • Следующим соперником Джоковича станет чех Радек Штепанек.

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