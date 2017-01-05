Eurosport
Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал Дохи
За выход в финал Новак поспорит с Вердаско.
Новак Джокович – Радек Штепанек – 6:3, 6:3
Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Серб исполнил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и сделал 3 брейк-поинта. 38-летний Штепанек 3 раза подал навылет и сделал один брейк.
- Счет в личных встречах стал 13:1 в пользу Джоковича.
- Новак выиграл 16-й подряд сет на турнире в Катаре, где он победил в прошлом году.
- Джокович выиграл у соперника по полуфиналу Вердаско три последних матча.
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