Eurosport

Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал Дохи

Джокович обыграл Штепанека
Eurosport

20 ч. назад

За выход в финал Новак поспорит с Вердаско.

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Новак Джокович – Радек Штепанек – 6:3, 6:3

Матч продолжался 1 час и 34 минуты. Серб исполнил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и сделал 3 брейк-поинта. 38-летний Штепанек 3 раза подал навылет и сделал один брейк.

  • Счет в личных встречах стал 13:1 в пользу Джоковича.
  • Новак выиграл 16-й подряд сет на турнире в Катаре, где он победил в прошлом году.
  • Джокович выиграл у соперника по полуфиналу Вердаско три последних матча.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Какой-то очень бровастый канадец уничтожил «Кингс»

02:39
Популярные видео
Дичайшие ребята из «Миннесоты» порвали «Сан-Хосе», проигрывая со счетом 2:4
 75 просмотров4 ч
Дубль Анисимова, из-за которого оборона «Баффало» поймала вертолеты
 152 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал Дохи
2
Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в Дохе
3
Новак Джокович обыграл Орасио Себальоса и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
4
Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Дохе
5
Джокович разозлился, побрил все линии и сделал обратный брейк
6
Новак Джокович ушел с 0:4 в первом сете и победил Штруффа в стартовом матче года
7
Ничего особенного, просто Энди Маррей забавно споткнулся на ровном месте
12 мин. назад
Джокович разозлился, побрил все линии и сделал обратный брейк
18 ч. назад
Энди Маррей вышел в полуфинал турнира в Дохе
20 ч. назад
Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал Дохи
Вчера в 23:22
Новак Джокович обыграл Орасио Себальоса и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
03/01/2017 в 20:52
Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Дохе
02/01/2017 в 19:33
Новак Джокович ушел с 0:4 в первом сете и победил Штруффа в стартовом матче года
02/01/2017 в 17:39
Ничего особенного, просто Энди Маррей забавно споткнулся на ровном месте