AFP
Джокович обыграл Вердаско и вышел в финал в Дохе
По ходу матча серб отыграл 5 матчболов.
Новак Джокович – Фернандо Вердаско – 4:6, 7:6(8), 6:3
Матч продолжался 2 часа и 37 минут. Серб исполни 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и сделал 5 брейков. Фернандо 1 раз подал навылет и сделал три брейка.
- Счет в личных встречах Джоковича и Вердаско стал 9:4 в пользу серба.
- Новак продолжил защиту титула, который он выиграл в прошлом году.
- В финале Новак встретится с победителем пары Маррей – Бердых.
Смотрите трансляции матчей турнира в Дохе на Eurosport Player
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте