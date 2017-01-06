AFP

Джокович обыграл Вердаско и вышел в финал в Дохе

Джокович обыграл Вердаско
Eurosport

Вчера в 20:13

По ходу матча серб отыграл 5 матчболов.

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Новак Джокович – Фернандо Вердаско – 4:6, 7:6(8), 6:3

Матч продолжался 2 часа и 37 минут. Серб исполни 5 эйсов, допустил одну двойную ошибку и сделал 5 брейков. Фернандо 1 раз подал навылет и сделал три брейка.

  • Счет в личных встречах Джоковича и Вердаско стал 9:4 в пользу серба.
  • Новак продолжил защиту титула, который он выиграл в прошлом году.
  • В финале Новак встретится с победителем пары Маррей – Бердых.

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