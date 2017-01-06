Энди Маррей и Новак Джокович разыграют титул в Дохе

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

В полуфинале турнира в Дохе Энди Маррей нанес поражение Томашу Бердыху со счетом 6:3, 6:4. За 1 час 41 минуту первая ракетка мира сделал 10 эйсов, реализовал 3 брейк-пойнта и допустил 1 двойную ошибку. Бердых ответил 2 подачами навылет, 1 брейком при 1 двойной.

Счет в личных встречах стал 11-6 в пользу Маррея, при этом Энди выиграл последние 7 матчей против чеха и последние 16 сетов.

Общая победная серия британца в АТР-туре достигла 28 матчей. Маррей дошел до финала на шестом турнире подряд. В 5 предыдущих случаях он неизменно одерживал триумф.

В финале турнира Маррей сыграет с Новаком Джоковичем, который ранее взял верх над Фернандо Вердаско.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме