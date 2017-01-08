AFP

Новак Джокович: «Мне повезло, что наказание за мой удар не оказалось серьезнее»

Джокович: «Мне повезло, что наказание за мой удар не оказалось серьезнее»
Eurosport

12 ч. назад

Матч против Маррея мог закончиться досрочно.

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Новак Джокович прокомментировал эпизод, когда выбил мяч на трибуны и угодил в болельщиков. «Я не хотел попасть по кому-нибудь. Но это произошло. Мне повезло, что наказание не было более серьезным. Но с другой стороны, плохо, что такая ситуация вообще произошла. В будущем я должен быть осторожнее.

Конечно, люди на первых рядах часто получают удары, особенно от игроков с сильными подачами. Такое случается», – цитирует теннисиста tennisworldusa.

Джокович понесет денежное наказание, так как был предупрежден за похожий случай после Итогового турнира-2016. Сумма штрафа не уточняется.

  • Джокович обыграл Маррея в финале турнира в Дохе со счетом 6:3, 5:7, 6:4 и выиграл первый трофей в 2017 году.

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