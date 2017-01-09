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Новак Джокович завоевал 67-й титул в том же возрасте, что Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

Джокович завоевал 67-й титул в том же возрасте, что Федерер и Надаль
Eurosport

7 ч. назад

Со швейцарцем даже место совпало.

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В субботу 29-летний Новак Джокович обыграл Энди Маррея в финале Qatar Open и завоевал 67-й титул.

Этой отметки серб достиг в том же возрасте, что и его главные карьерные соперники. При этом Роджер Федерер свой 67-й титул завоевал на том же турнире: в 2011 году швейцарец в финале в Дохе обыграл Николая Давыденко. Рафаэль Надаль добыл 67-й титул в августе 2015 года в Гамбурге.

  • На счету Федерера 88 титулов, но швейцарец не побеждал с ноября 2015 года.
  • Надаль победил на 69 турнирах.
  • В 29 лет у Федерера было 16 «Шлемов», у Надаля – 14. Джокович до 30-летия может дойти только до 13 «Шлемов».
  • Первая ракетка мира Энди Маррей завоевал 44 титула.

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