Новак Джокович оштрафован за удар мячом по трибунам на 2,4 тысячи евро

Серб Новак Джокович оштрафован на 2,4 тыс евро за поведение в финале турнира в Дохе. По ходу первого сета теннисист, огорченный проигрышем очка, пробил по мячу и попал им по первому ярусу трибун, зацепив болельщиков. В том эпизоде судья предупредил игрока снятием очка.

В финале турнира в Дохе Новак Джокович обыграл Энди Маррея (6:3, 5:7,6:4) и завоевал первый титул в сезоне.

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