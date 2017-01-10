AFP

Новак Джокович оштрафован за удар мячом по трибунам на 2,4 тысячи евро

Джокович оштрафован за удар мячом по трибунам на 2,4 тысячи евро
Eurosport

13 ч. назад

Теннисист понес финансовые потери.

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Серб Новак Джокович оштрафован на 2,4 тыс евро за поведение в финале турнира в Дохе. По ходу первого сета теннисист, огорченный проигрышем очка, пробил по мячу и попал им по первому ярусу трибун, зацепив болельщиков. В том эпизоде судья предупредил игрока снятием очка.

  • В финале турнира в Дохе Новак Джокович обыграл Энди Маррея (6:3, 5:7,6:4) и завоевал первый титул в сезоне.

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