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Даниил Медведев - Филипп Кольшрайбер
ATP Дубай - 1 марта 2017
Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Даниил Медведев – Филипп Кольшрайбер на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 1 марта 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Даниил Медведев и Филипп Кольшрайбер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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