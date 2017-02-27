27.02.17
Р. БаутистаРоберто Баутиста
Не ранее
15:00
К. ХачановКарен Хачанов
ATP Дубай • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Роберто Баутиста - Карен Хачанов
ATP Дубай - 27 февраля 2017

Это Теннис, и это Дубай! Следите за матчем Роберто Баутиста – Карен Хачанов на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 27 февраля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Роберто Баутиста и Карен Хачанов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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