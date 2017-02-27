Eurosport

Энди Маррей: «После Australian Open у меня был опоясывающий лишай»

Маррей: «После Australian Open у меня был опоясывающий лишай»
Eurosport

3 мин. назад

Британец рассказал, почему не появлялся на корте в течение пяти недель.

Лучший теннисист планеты рассказал о болезни, свалившей его по окончанию первого мэйджора сезона. После поражения в матче четвертого круга от Миши Зверева Маррей не участвовал ни в одном турнире.

«У меня был опоясывающий лишай. Это не очень страшно, но приятного мало. Пришлось на некоторое время снизить нагрузки, потому что мне приходилось тяжело на тренировках. Сейчас я уже в порядке и в течение 2,5 недель тренировался в обычном режиме», – заявил Энди в интервью Sport360°.

Также британец рассказал о переживаниях после вылета с Australian Open.

«Открытый чемпионат Австралии завершился пять недель назад. Я не сидел ночами и не думал о том матче. Пытаюсь вернуться к игре в теннис и уверен, что у меня получится это сделать в Дубае», – сказал Энди.

  • В первом круге турнира в Дубае Энди Маррей встретится с Малеком Жазири из Туниса.
  • Британец занимает первое место в рейтинге ATP, опережая идущего вторым Новака Джоковича почти на 2 тысячи очков.

Сетка турнира в Дубае, где нет Надаля и Джоковича

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