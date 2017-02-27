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Роджер Федерер легко обыграл Бенуа Пэра в первом круге ATP Дубай

Федерер легко обыграл Пэра в первом круге
Eurosport

10 мин. назад

Швейцарец отдал сопернику четыре гейма – 6:1, 6:3.

Роджер Федерер – Бенуа Пэр – 6:1, 6:3

Матч продолжался 55 минут. Федерер выполнил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и 4 раза взял подачу соперника.

Счет личных встреч стал 4:0 в пользу Роджера.

  • Во втором круге швейцарец сыграет с победителем встречи Михаил Южный – Евгений Донской.
  • Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.

Сетка турнира в Дубае, где нет Надаля и Джоковича

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