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Роджер Федерер легко обыграл Бенуа Пэра в первом круге ATP Дубай
Швейцарец отдал сопернику четыре гейма – 6:1, 6:3.
Роджер Федерер – Бенуа Пэр – 6:1, 6:3
Матч продолжался 55 минут. Федерер выполнил 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и 4 раза взял подачу соперника.
Счет личных встреч стал 4:0 в пользу Роджера.
- Во втором круге швейцарец сыграет с победителем встречи Михаил Южный – Евгений Донской.
- Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.
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