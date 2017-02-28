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Стэн Вавринка проиграл Дамиру Джумхуру в первом круге ATP Дубай

Вавринка проиграл Джумхуру в первом круге
Eurosport

47 мин. назад

Швейцарец уступил представителю Боснии в двух сетах – 6:7(4), 3:6.

Стэн Вавринка – Дамир Джумхур – 6:7(4), 3:6

Матч продолжался 1 час 13 минут. Вавринка выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, сделал 2 брейка и выиграл 54 очка из 125 возможных.

Джумхур повел у соперника по личным встречам – 1:0.

  • В следующем круге Дамир Джумхур сыграет с Марселем Гранольерсом из Испании.
  • Вавринка был посеян на турнире в Дубае под вторым номером.
  • Вавринка занимает третье место в рейтинге ATP, Джумхур – 77-й.
  • Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.

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