Eurosport
Стэн Вавринка проиграл Дамиру Джумхуру в первом круге ATP Дубай
Швейцарец уступил представителю Боснии в двух сетах – 6:7(4), 3:6.
Стэн Вавринка – Дамир Джумхур – 6:7(4), 3:6
Матч продолжался 1 час 13 минут. Вавринка выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, сделал 2 брейка и выиграл 54 очка из 125 возможных.
Джумхур повел у соперника по личным встречам – 1:0.
- В следующем круге Дамир Джумхур сыграет с Марселем Гранольерсом из Испании.
- Вавринка был посеян на турнире в Дубае под вторым номером.
- Вавринка занимает третье место в рейтинге ATP, Джумхур – 77-й.
- Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.
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