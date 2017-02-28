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Евгений Донской обыграл Михаила Южного и сыграет во втором круге ATP Дубай с Роджером Федерером

Донской обыграл Южного и сыграет во втором круге с Федерером
Eurosport

31 мин. назад

Даниил Медведев тоже пробился в следующий раунд.

Матч между Донским и Южным продолжался 1 час 16 минут. Соперники выполнили по 2 эйса, по 3 раза ошиблись при подаче, но Донской выиграл на 9 очков больше (65 против 56) и проиграл свою подачу 2 раза (Южный – 4 раза).

Счет личных встреч стал 3:1 в пользу Донского. Во втором круге российский теннисист встретится с Роджером Федерером, переигравшим накануне француза Бенуа Пэра. Соперники проведут первую очную встречу.

Еще одним участником второго круга стал Даниил Медведев. В первом матче на турнире российский теннисист расправился с хозяином кортов Омаром Бахрузяном, на счету которого нет ни одной победы в карьере (и ни одного выигранного сета) – 6:2, 7:5.

Следующим соперником Даниила Медведева станет немец Филипп Кольшрайбер.

  • Донской – 116-я ракетка мира, Медведев – 57-я.
  • Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.

Сетка турнира в Дубае, где нет Надаля и Джоковича

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