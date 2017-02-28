Eurosport
Гаэль Монфис готовится порвать публику в Дубае магической подачей между ног
Француз ищет повод для очередной сочной выходки.
Самый яркий теннисист планеты размялся перед матчем второго круга турнира в Дубае против Даниэля Эванса. Вместо того чтобы отрабатывать выстрелы с бэкхенда или удары с лета, Гаэль практиковал скрытую подачу ударом между ног.
Судя по видео, процесс ввода мяча в игру налажен французом на 100 процентов, но попадал ли мяч в квадрат соперника – неизвестно.
- Монфис вышел во второй круг благодаря победе над Мохамедом Сафратом из Египта – 6:4, 6:3.
- Француз занимает 12-е место в рейтинге АТР.
- Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.
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