AFP
Энди Маррей обыграл Малека Жазири и уверенно пробился во второй круг ATP Дубай
Британец отдал сопернику из Туниса пять геймов – 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Маррей выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся при подаче, 4 раза взял подачу соперника, 1 раз отдал свою и выиграл 59 очков против 38 у Жазири.
Счет личных встреч стал 1:0 в пользу Маррея.
- В матче второго круга Энди Маррей встретится с Гильермо Гарсией-Лопесом из Испании.
- Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.
Сетка турнира в Дубае, где нет Надаля и Джоковича
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте