AFP

Энди Маррей обыграл Малека Жазири и уверенно пробился во второй круг ATP Дубай

Маррей уверенно пробился во второй круг
Eurosport

47 мин. назад

Британец отдал сопернику из Туниса пять геймов – 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Маррей выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся при подаче, 4 раза взял подачу соперника, 1 раз отдал свою и выиграл 59 очков против 38 у Жазири.

Счет личных встреч стал 1:0 в пользу Маррея.

  • В матче второго круга Энди Маррей встретится с Гильермо Гарсией-Лопесом из Испании.
  • Призовой фонд турнира в Дубае – 2,5 млн долларов.

Сетка турнира в Дубае, где нет Надаля и Джоковича

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