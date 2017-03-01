Eurosport

Энди Маррей: «Теща сказала мне: «Снимай штаны. Возможно, это лишай»

Маррей: «Теща сказала мне: «Снимай штаны. Возможно, это лишай»
Eurosport

1 час назад

Британец поведал, как заболел после Australian Open.

После вылета в четвертом круге AO-2017 теннисист из Шотландии не выходил на корт в течение пяти недель. Причиной стал лишай, который Маррей подхватил в Австралии. Энди вернулся в тур для выступления в Дубае и поделился историей болезни.

«У меня была сыпь на заднице и животе, но ничего ужасного. Обычно, если у тебя сыпь, ты ее чешешь, и становится легче. Но мне было очень, очень больно. Сначала я не сильно переживал по этому поводу, но как-то мы ужинали с тещей, и я рассказал о том, как это неприятно. И вдруг она говорит: «Снимай штаны. Возможно, это лишай». На следующий день меня осмотрел врач, и оказалось, что теща права», – рассказал Энди Sport 360.

  • Во втором круге турнира в Дубае Энди Маррей встретится с Гильермо Гарсией-Лопесом из Испании.
  • Британец занимает первое место в рейтинге ATP, опережая идущего вторым Новака Джоковича почти на 2 тысячи очков.

Сетка турнира в Дубае, где нет Надаля и Джоковича

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Кузнецов сделал два ассиста и закопал надежды «рейнджеров»

02:36
Популярные видео
«Виннипег» и «Миннесота» настреляли 11 шайб и не устали
 208 просмотров7 ч
Миллер отправил Бурмистрова в больницу, а «Бостон» госпитализировал «Аризону»
 140 просмотров10 ч
А еще вам может понравиться