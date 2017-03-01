Eurosport
Евгений Донской обыграл Роджера Федерера во втором круге ATP Дубай
Теннисист из России вырвал победу в трех сетах – 3:6, 7:6(7), 7:6(5).
Роджер Федерер – Евгений Донской – 6:3, 6:7(7), 6:7(5)
Матч продолжался 2 часа 4 минуты. На счету Донского 6 эйсов, 1 двойная и 3 брейка. Федерер ответил 12 подачами навылет, 2 двойными и 4 брейками.
На тай-брейке второго сета Федерер имел 3 матчбола, но упустил партию. В третьем сете Роджер подавал на матч при счете 5:3, но проиграл два гейма на своей подаче подряд и уступал 5:6. Взяв под ноль подачу Донского на матч, Федерер вел 5:1 на решающем тай-брейке, но проиграл шесть очков подряд и вместе с ними встречу.
- В четвертьфинале Евгений Донской сыграет с Люкой Пуем, переигравшим Мариуса Копила – 6:1, 6:4.
- Федерер – 7-кратный победитель турнира в Дубае.
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