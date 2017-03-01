Eurosport

Евгений Донской обыграл Роджера Федерера во втором круге ATP Дубай

Донской обыграл Федерера во втором круге
Eurosport

50 мин. назад

Теннисист из России вырвал победу в трех сетах – 3:6, 7:6(7), 7:6(5).

Роджер Федерер – Евгений Донской – 6:3, 6:7(7), 6:7(5)

Матч продолжался 2 часа 4 минуты. На счету Донского 6 эйсов, 1 двойная и 3 брейка. Федерер ответил 12 подачами навылет, 2 двойными и 4 брейками.

На тай-брейке второго сета Федерер имел 3 матчбола, но упустил партию. В третьем сете Роджер подавал на матч при счете 5:3, но проиграл два гейма на своей подаче подряд и уступал 5:6. Взяв под ноль подачу Донского на матч, Федерер вел 5:1 на решающем тай-брейке, но проиграл шесть очков подряд и вместе с ними встречу.

  • В четвертьфинале Евгений Донской сыграет с Люкой Пуем, переигравшим Мариуса Копила – 6:1, 6:4.
  • Федерер – 7-кратный победитель турнира в Дубае.

Сетка турнира в Дубае, где нет Надаля и Джоковича

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Кузнецов сделал два ассиста и закопал надежды «рейнджеров»

02:36
Популярные видео
«Виннипег» и «Миннесота» настреляли 11 шайб и не устали
 257 просмотров10 ч
Миллер отправил Бурмистрова в больницу, а «Бостон» госпитализировал «Аризону»
 177 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться