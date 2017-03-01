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Ошибка Роджера Федерера на матчболе, о которой Евгений Донской расскажет внукам

Ошибка Федерера на матчболе, о которой Донской расскажет внукам
Eurosport

1 минуту назад

Дубай увидел необычный матч.

Российский теннисист обыграл триумфатора Australian Open-2017 во втором круге ATP Дубай (3:6, 7:6, 7:6).

Евгений перевел в тай-брейк две последних партии. В конце все решила неудачная серия Федерера – швейцарец проиграл шесть мячей подряд, закончив матч невынужденной ошибкой.

  • В четвертьфинале Евгений Донской сыграет с Люкой Пуем.
  • Федерер – 7-кратный победитель турнира в Дубае.

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