Eurosport
Ошибка Роджера Федерера на матчболе, о которой Евгений Донской расскажет внукам
Дубай увидел необычный матч.
Российский теннисист обыграл триумфатора Australian Open-2017 во втором круге ATP Дубай (3:6, 7:6, 7:6).
Евгений перевел в тай-брейк две последних партии. В конце все решила неудачная серия Федерера – швейцарец проиграл шесть мячей подряд, закончив матч невынужденной ошибкой.
- В четвертьфинале Евгений Донской сыграет с Люкой Пуем.
- Федерер – 7-кратный победитель турнира в Дубае.
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