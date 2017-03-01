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Прожектор слишком впечатлился крутизной Донского и упал в обморок

Прожектор слишком впечатлился крутизной Донского и упал в обморок
Eurosport

59 мин. назад

Люди приводили устройство в порядок несколько минут.

Евгений Донской сенсационно обыграл Роджера Федерера во втором круге ATP Дубай (3:6, 7:6, 7:6).

Ни болельщики, ни теннисисты не понимали, что происходит на корте. Но сильнее всех запуталась световая мачта – она отрубилась еще во втором сете, предвкушая главную сенсацию турнира.

  • В четвертьфинале Евгений Донской сыграет с Люкой Пуем.
  • Федерер – 7-кратный победитель турнира в Дубае.

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