Первый после Бога. Как Евгений Донской обыграл самого Роджера Федерера

Что думали о Евгении Донском до сегодняшнего дня? Российский теннисист, которого иногда по ошибке зовут Дмитрием по понятным причинам. Особо избранные могли вспомнить победу над Феррером с двух матчболов на Играх в Рио. При стимуляторах в памяти возникал матч с Марреем в Индиан-Уэллс несколько лет назад, где Евгений навязал британцу отчаянную борьбу и даже взял сет. Путешествующий в последнее время по «Челленджерам» и балансирующий между концом первой сотни и началом второй Донской редко попадал под прицелы телекамер. В первый день весны 2017-го довелось попасть. И как!

В соперниках – великий Федерер, не проигравший в этом году ни одного официального матча. Правда, после покорения горных вершин с австралийским трофеем и изумительных фотоснимков Роджер был явно не в своей тарелке. Но все-таки уступать не хотел - не в родном Дубае, где часто тренируется. Конечно, Федерер давно все доказал, и в Австралии в 2017-м, и задолго до нее. Теннисный Бог, заслуживший славу навека. На контрасте с ним – оппонент из России, который громом и молнией пронесся по центральному корту Дубая в среду. Но именно он нарисовал маленький сказочный сюжет, который теперь можно будет поведать в будущем детям и внукам.

Пока же о прошлом. Чудеса начались с тай-брейка второй партии: Евгений достал из кармана прием навылет аккурат в тот момент, когда Роджера от выхода в четвертьфинал отделял один мяч – при 6:4 на тай-брейке. В итоге Донской спас сет с трех матчболов. Евгений горит 2:5 под светом прожекторов в решающей партии, но ушел и с этого счета, взяв четыре гейма подряд. При 6:5 все то, что взрывало русского парня внутри, вылилось в ошибки, гейм под ноль с неутешительным завершением в виде двойной. Решающий тай-брейк сливался в 1:5. Переход стал глотком свежего воздуха, а дальше сложились очки – где-то на ошибках соперника, где-то на собственной активности. Снова заработал прием в самый нужный момент. И на этой волне Донской своего не упустил – 3:6, 7:6(7), 7:6(5).

Наверное, есть в этом определенная доля справедливости применительно к Евгению: надо было видеть его после тех встреч, которые он с матчболов проигрывал, а их наберется недобрый десяток. Победа над Федерером не вознесет Донского в игровом плане. Просто потому, что игра у Евгения всегда была и остается в наличии. Под присмотром Собкина и со спарринг-партнером в лице Южного все шансы прогрессировать есть. Не прибавит победа над Роджером ему солидных бонусов и в рейтинге: приятные 45 очков сверху, но не более того. В конце концов, неважно, Федерера обыгрываешь или кого другого – цена в зачет АТР одинаковая.

Куда важнее психологический аспект, о котором твердишь всякий раз после такой вспышки в игре Донского. Ну вот сейчас пойдет на взлет, ну вот эта игра поднимет его в собственных глазах, которые всякий раз должны гореть. Если в лице каждого соперника из первой, второй, третьей сотен он будет видеть Федерера, с которым он может играть, и, что важнее, побеждать, то почему бы и не продолжить взлет. Ведь через два месяца Евгению уже 27, хотя по теннисным меркам сейчас это расцвет. Донской стал первым, кому в этом году покорилась победа над Роджером в официальных матчах. Эта игра стала приятным бонусом, но хочется-то всегда большего.

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