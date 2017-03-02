AFP
Евгений Донской: «Победой над Роджером Федерером удивил всех, включая себя»
Теннисист рассказал, о чем думал на решающем тай-брейке.
Русский парень поделился эмоциями от победы над тримфатором Australian Open-2017.
«Мне кажется, я удивил всех. Думаю, каждый, кто побеждает Роджера, удивляет и себя самого. Я мог бы сказать, что моя мечта сбылась, но это не будет правдой. Я хочу побеждать всегда, даже если в соперниках Федерер», – цитирует Донского официальный сайт АТР.
Донской добавил, что большую помощью для него стали советы Михаила Южного.
«Когда я был 200-м в рейтинге, Михаил старался помочь мне. Он говорил двигаться ногами, бороться за каждое очко. Этот совет я держал в уме при 1:5 на решающем тай-брейке».
- Донской обыграл Федерера во втором раунде со счетом 3:6, 7:6(7), 7:6(5), отыграв 3 матчбола во втором сете.
- В четвертьфинале ATP Дубай Евгений сыграет против Люки Пуя.
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