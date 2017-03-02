AFP
Энди Маррей отыграл 7 матчболов и вышел в полуфинал ATP Дубай
Британец очень не хотел в клуб лузеров Роджера Федерера.
Энди Маррей – Филипп Кольшрайбер 6:7, 7:6, 6:1
Во втором сете шотландец отыграл 7 матчболов. За весь матч он сделал 14 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта. На счету Кольшрайбера 4 эйса, 2 двойных и 1 брейк-пойнт.
- Энди Маррей – лидер мужского теннисного тура.
- Филипп Кольшрайбер занимает 29-е место в ATP.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте