AFP

Энди Маррей отыграл 7 матчболов и вышел в полуфинал ATP Дубай

Маррей отыграл 7 матчболов и вышел в полуфинал
Eurosport

51 мин. назад

Британец очень не хотел в клуб лузеров Роджера Федерера.

Энди Маррей – Филипп Кольшрайбер 6:7, 7:6, 6:1

Во втором сете шотландец отыграл 7 матчболов. За весь матч он сделал 14 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 брейк-пойнта. На счету Кольшрайбера 4 эйса, 2 двойных и 1 брейк-пойнт.

  • Энди Маррей – лидер мужского теннисного тура.
  • Филипп Кольшрайбер занимает 29-е место в ATP.

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