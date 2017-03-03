AFP
Энди Маррей и Филипп Кольшрайбер сыграли самый длинный тай-брейк ATP за 10 лет
Ждем повторения в 2027-м.
33-летний Филипп Кольшрайбер на протяжении двух сетов навязывал борьбу первой ракетке мира Энди Маррею в четвертьфинале турнира в Дубае.
Британец проиграл первый сет 6:7(4), а затем был близок к провалу во второй партии, но отыграл 7 матчболов и выиграл тай-брейк 20:18. Этот тай-брейк стал самым длинным в АТР-туре с матча Жо-Вильфрида Тсонга и Энди Роддика в первом круге Australian Open-2007. Тогда француз взял первый сет с тем же счетом, но проиграл матч.
- В третьей партии Маррей не оставил немцу никаких шансов – 6:7(4), 7:6(18), 6:1.
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