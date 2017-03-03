AFP

Евгений Донской уступил Люке Пую в четвертьфинале

Донской уступил Пую в четвертьфинале
Eurosport

1 час назад

Матч за выход в полуфинал турнира в Дубае завершился победой француза – 6:4, 5:7, 7:6(2).

Теннисисты провели на корте 2 часа 23 минуты. Донской провел 10 подач навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Пуй ответил 10 эйсами, 2 брейками при 1 двойной.

  • Француз вышел вперед в личном противостоянии – 2-1.
  • В полуфинале Пуй сыграет с первой ракеткой мира Энди Марреем.

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