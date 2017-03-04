AFP

Энди Маррей завоевал первый титул в 2017 году

Маррей завоевал первый титул в 2017 году
Eurosport

32 мин. назад

В финале турнира в Дубае британец нанес поражение Фернандо Вердаско – 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Энди сделал 2 эйса, реализовал 5 брейк-пойнтов и допустил 4 двойные ошибки. Вердаско ответил 4 подачами навылет, 2 брейками и избежал двойных.

Маррей уверенно ведет в противостоянии с испанцем – 13-2.

  • Энди завоевал первый титул в 2017 году и 45-й в карьере. Победа принесла британцу 523,33 тысячи долларов и 500 очков в зачет мирового рейтинга.
  • Маррей – первая ракетка мира.

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