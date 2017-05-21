21.05.17
Т. БеллуччиТомаш Беллуччи
Не ранее
15:00
А. КузнецовАндрей Кузнецов
ATP Женева • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Томаш Беллуччи - Андрей Кузнецов
ATP Женева - 21 мая 2017

Это Теннис, и это Banque Eric Sturdza Geneva Open! Следите за матчем Томаш Беллуччи – Андрей Кузнецов на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 21 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Томаш Беллуччи и Андрей Кузнецов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Томаш Беллуччи - Андрей Кузнецов Banque Eric Sturdza Geneva Open in live video
    
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