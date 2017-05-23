23.05.17
ЯЛ. ШтруффЯн-Леннард Штруфф
Не ранее
12:00
СМ. ШтебеСедрик-Марсель Штебе
ATP Женева • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Ян-Леннард Штруфф - Седрик-Марсель Штебе
ATP Женева - 23 мая 2017

Это Теннис, и это Banque Eric Sturdza Geneva Open! Следите за матчем Ян-Леннард Штруфф – Седрик-Марсель Штебе на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 23 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Ян-Леннард Штруфф и Седрик-Марсель Штебе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Ян-Леннард Штруфф - Седрик-Марсель Штебе Banque Eric Sturdza Geneva Open in live video
    
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