24.05.17
Ф. СкугорФранко Скугор
Не ранее
12:00
С. КуэрриСэм Куэрри
ATP Женева • 2-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Франко Скугор - Сэм Куэрри
ATP Женева - 24 мая 2017

Это Теннис, и это Banque Eric Sturdza Geneva Open! Следите за матчем Франко Скугор – Сэм Куэрри на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 24 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Франко Скугор и Сэм Куэрри, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Франко Скугор - Сэм Куэрри Banque Eric Sturdza Geneva Open in live video
    
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