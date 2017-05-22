22.05.17
Завершено
6
6
М. КукушкинМихаил Кукушкин
Не ранее
13:00
2
2
Р. МаркораРоберто Маркора
ATP Женева • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Михаил Кукушкин - Роберто Маркора
ATP Женева - 22 мая 2017

Это Теннис, и это Banque Eric Sturdza Geneva Open! Следите за матчем Михаил Кукушкин – Роберто Маркора на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Михаил Кукушкин и Роберто Маркора, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Михаил Кукушкин - Роберто Маркора Banque Eric Sturdza Geneva Open in live video
    
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