22.05.17
Завершено
5
61
П. ЛоренциПаоло Лоренци
Не ранее
13:00
7
77
К. АндерсонКевин Андерсон
ATP Женева • 1-й раунд
СеткиРейтинг АТРСмотрите на Eurosport
Перед матчем

Онлайн
Паоло Лоренци - Кевин Андерсон
ATP Женева - 22 мая 2017

Это Теннис, и это Banque Eric Sturdza Geneva Open! Следите за матчем Паоло Лоренци – Кевин Андерсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Паоло Лоренци и Кевин Андерсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

Eurosport Player: watch Паоло Лоренци - Кевин Андерсон Banque Eric Sturdza Geneva Open in live video
    
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