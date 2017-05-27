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Стэн Вавринка завоевал первый титул с момента победы на US Open

Вавринка завоевал первый титул с момента победы на US Open
Eurosport

6 мин. назад

В финале турнира в Женеве швейцарец обыграл Мишу Зверева – 4:6, 6:3, 6:3.

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Матч за титул продолжался 2 часа 2 минуты. Вавринка провел три подачи навылет, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил две двойные ошибки. Зверев ответил пятью эйсами и тремя брейками при двух двойных.

Стэн вышел вперед в личном противостоянии – 2-1.

  • Вавринка выиграл турнир в Женеве во второй раз подряд.
  • Этот титул стал для Стэна первым с сентября 2016 года и 16-м в карьере.
  • Выступление на «Ролан Гаррос» Вавринка начнет матчем с Йозефом Коваликом. Мишу Зверева ждет Стефано Наполитано.

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