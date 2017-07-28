28.07.17
К. ХачановКарен Хачанов
Не ранее
12:00
Ф. ДельбонисФедерико Дельбонис
ATP Гамбург • 1/4 финала
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Карен Хачанов - Федерико Дельбонис
ATP Гамбург - 28 июля 2017

Это Теннис, и это Гамбург! Следите за матчем Карен Хачанов – Федерико Дельбонис на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 28 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Карен Хачанов и Федерико Дельбонис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0