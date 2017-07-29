29.07.17
Л. МайерЛеонардо Майер
Не ранее
12:00
Ф. ДельбонисФедерико Дельбонис
ATP Гамбург • Полуфинал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Леонардо Майер - Федерико Дельбонис
ATP Гамбург - 29 июля 2017

Это Теннис, и это Гамбург! Следите за матчем Леонардо Майер – Федерико Дельбонис на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 29 июля 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Леонардо Майер и Федерико Дельбонис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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