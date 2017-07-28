Карен Хачанов уступил Федерико Дельбонису в 1/4 финала турнира в Гамбурге

За 2 часа 17 минут Дельбонис выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и сделал 4 брейка. У Хачанова в активе 11 подач навылет и тоже 4 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Карен допустил 3 двойных и проиграл со счетом 5:7, 6:3, 4:6.

Соперники играли друг с другом в первый раз.

В полуфинале Федерико сыграет с победителем матча Леонардо Майер – Иржи Веселы.

Призовой фонд соревнований в Гамбурге составляет 1,5 миллиона долларов.

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