06.05.17
Завершено
6
6
М. РаоничМилош Раонич
Не ранее
19:00
2
3
В. ТроицкиВиктор Троицки
ATP Стамбул • Полуфинал
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Милош Раонич - Виктор Троицки
ATP Стамбул - 6 мая 2017

Это Теннис, и это TEB BNP Paribas Istanbul Open! Следите за матчем Милош Раонич – Виктор Троицки на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 6 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Милош Раонич и Виктор Троицки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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