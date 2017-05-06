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Милош Раонич - Виктор Троицки

ATP Стамбул - 6 мая 2017

Это Теннис, и это TEB BNP Paribas Istanbul Open! Следите за матчем Милош Раонич – Виктор Троицки на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 6 мая 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Милош Раонич и Виктор Троицки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.