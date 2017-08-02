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Ненад Зимоньич / Марцин Матковски - Макс Мирный / Филипп Освальд

ATP Китцбюэль - 2 августа 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ненад Зимоньич / Марцин Матковски – Макс Мирный / Филипп Освальд на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 2 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ненад Зимоньич / Марцин Матковски и Макс Мирный / Филипп Освальд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.