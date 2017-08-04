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Юлиан Ноул / Матве Мидделькоп - Ганс Подлипник-Кастильо / Andrei Vasilevski

ATP Китцбюэль - 4 августа 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Юлиан Ноул / Матве Мидделькоп – Ганс Подлипник-Кастильо / Andrei Vasilevski на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 4 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Юлиан Ноул / Матве Мидделькоп и Ганс Подлипник-Кастильо / Andrei Vasilevski, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.