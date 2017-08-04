04.08.17
М.Мирный / Ф.ОсвальдМакс Мирный / Филипп Освальд
Не ранее
12:00
П.Куэвас / Г.ДюранПабло Куэвас / Гильермо Дюран
ATP Китцбюэль • Полуфинал
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Макс Мирный / Филипп Освальд - Пабло Куэвас / Гильермо Дюран
ATP Китцбюэль - 4 августа 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Макс Мирный / Филипп Освальд – Пабло Куэвас / Гильермо Дюран на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 4 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Макс Мирный / Филипп Освальд и Пабло Куэвас / Гильермо Дюран, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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