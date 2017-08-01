01.08.17
Н.Зимоньич / М.МатковскиНенад Зимоньич / Марцин Матковски
Не ранее
16:00
И.Веселы / R.JebavýИржи Веселы / Roman Jebavý
ATP Китцбюэль • 1-й раунд
Сетки
Перед матчем

Онлайн
Ненад Зимоньич / Марцин Матковски - Иржи Веселы / Roman Jebavý
ATP Китцбюэль - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ненад Зимоньич / Марцин Матковски – Иржи Веселы / Roman Jebavý на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Ненад Зимоньич / Марцин Матковски и Иржи Веселы / Roman Jebavý, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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