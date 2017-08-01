Онлайн

Ненад Зимоньич / Марцин Матковски - Иржи Веселы / Roman Jebavý

ATP Китцбюэль - 1 августа 2017

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ненад Зимоньич / Марцин Матковски – Иржи Веселы / Roman Jebavý на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 1 августа 2017. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Ненад Зимоньич / Марцин Матковски и Иржи Веселы / Roman Jebavý, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.